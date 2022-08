Bayern Munich : un recrutement de stars qui pose question

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a déjà disputé trois matchs officiels, conclus par trois victoires. Il y a eu un premier succès en Supercoupe d'Allemagne face au RB Leipzig (5-3), puis deux autres lors des premières journées de Bundesliga sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (6-1), puis à domicile contre Wolfsbourg (2-0). Tout commence bien pour le champion en titre, mais il y a tout de même un élément étonnant qui a retenu l'attention des observateurs. Sadio Mané est l'unique recrue à avoir eu du temps de jeu.

L'attaquant sénégalais a débuté les trois rencontres et a même marqué durant les deux premières, prenant place sur le front de l'attaque suite au départ de Robert Lewandowski. C'est le seul renfort à avoir eu cette chance. Malgré de grosses sommes engagées sur le marché des transferts (Matthijs de Ligt 67 M€ + 10 de bonus, Mathys Tel 20 M€ + 10 de bonus, Ryan Gravenberch 18,5 M€ et Noussair Mazraoui libre), le Bayern Munich préfère pour l'instant faire dans la continuité.

Les nouvelles recrues victimes de la concurrence

Evidemment, c'est le cas du défenseur néerlandais qui interpelle le plus. Il n'a disputé que 20 petites minutes toutes compétitions confondues. Il est même resté sur le banc lors de la dernière rencontre, laissant une nouvelle fois la paire Upamecano-Hernandez sur le terrain. Pour Bild, il n'est tout simplement pas prêt physiquement, notamment à cause de son transfert tardif. Au Bayern, on assure qu'il s'agit d'une question de temps. L'ancien de la Juve bénéficie de l'étiquette "nouveauté" mais le choix ne sera pas simple pour Nagelsmann.

Le cas Mathys Tel (17 ans) est moins embêtant. Le jeune attaquant est certes victime de son prix mais le but est de lui donner du temps de jeu au fur et à mesure. Ryan Gravenberch (20 ans) est lui le renfort le plus utilisé après Mané, mais il n'a toujours pas été titulaire non plus (40 minutes jouées). Il est pour le moment derrière Marcel Sabitzer dans la hiérarchie, revenu en grande forme cet été, et l'indéboulonnable Joshua Kimmich, en attendant le retour de blessure de Leon Goretzka.

Et puis il y a Noussair Mazraoui (24 ans). Arrivé en fin de contrat depuis l'Ajax, le Marocain était attendu comme le nouveau titulaire à droite de la défense devant Benjamin Pavard. Il a pour le moment bénéficié de 20 minutes de temps de jeu en remplaçant le Français en fin de rencontre lors des deux premiers matchs. Pour Bild, il est pour le moment victime d'une préparation un peu freinée par les blessures et d'une adaptation à un nouveau championnat retardée. Reste que la vieille garde fait de la résistance.