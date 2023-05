Agression et cambriolage au domicile de Justin Kluivert

Les footballeurs sont souvent pris pour cible par les voleurs. Et hier, c’est Justin Kluivert (24 ans) qui a été visé. Absent de son domicile puisqu’il était à Majorque pour un match de championnat, le joueur de Valence a appris que sa maison avait été visitée par des hommes cagoulés explique Marca.

Ces derniers ont dérobé des bijoux et des montres d’une valeur totale de 200 000 euros. Mais ce n’est pas tout. La compagne de Kluivert était à leur domicile au moment des faits. La jeune femme, qui revenait d’une promenade avec son chien, a été "tabassée" précise Marca. Les cambrioleurs ont utilisé la force pour qu’elle leur dévoile où étaient les bijoux et autres objets de valeur. L’agression et le vol auraient duré 5 minutes. La compagne de Kluivert irait bien malgré ce choc.

