Ligue 1 : Marseille, l'équipe la plus "propre défensivement" d'Europe

Il y a de moins en moins de fautes qui sont sifflées lors des matchs de Ligue 1, cela peut s’expliquer par l’évolution du jeu, mais aussi par une nouvelle façon d’arbitrer. Selon des chiffres rapportés par L’Equipe samedi, il y a cette saison en moyenne 23,1 fautes par match en Ligue 1 contre 31,5 fautes il y a 10 ans. Un changement qui est le fruit notamment d’une envie des instances du foot français de ne plus siffler les microfautes. « C’était une volonté de la Ligue de rendre le foot plus attractif par un temps de jeu effectif plus important », a expliqué l’ancien arbitre de Ligue 1, Tony Chapron, au quotidien sportif.

La suite après cette publicité

Grâce à cette diminution du nombre de fautes commises, la Ligue 1 se classe deuxième des 5 grands championnats, derrière la Premier League avec 20,6 fautes par match en moyenne. Dans les équipes « propres » en France, il faut citer l’Olympique de Marseille qui est le bon élève, avec seulement 8,3 fautes de moyenne par match pour les hommes de Jorge Sampaoli cette saison, qui devancent le PSG et ses 9,4 fautes par match. Les Olympiens ne sont pas uniquement un modèle de discipline en France, mais aussi en Europe puisqu’ils sont l’équipe qui commet en moyenne le moins de fautes par match du continent devant le Bayern Munich (8,6 fautes par match) et Manchester City (8,8 fautes par match).