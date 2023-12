PSG : Gonçalo Ramos incertain

Premier coup dur pour le Paris Saint-Germain dans l’optique de son match décisif en Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir. En conférence de presse, l’entraîneur Luis Enrique a déclaré que Gonçalo Ramos était plus qu’incertain, en raison d’une grippe.

« Je voudrais vous donner une info, Gonçalo Ramos ne sera pas à l’entraînement ce mardi à cause d’une petite grippe la nuit passée. On verra si sa maladie se soignera et s’il pourra être dans le groupe », a lancé d’entrée le coach espagnol. Voilà qui le prive déjà d’une option pour son attaque, déjà privée d’Ousmane Dembélé, suspendu.

