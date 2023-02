Turquie, séisme : le témoignage glaçant de Stéphane Bahoken

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier librement à Kasimpasa, après l’expiration de son contrat avec Angers, Stéphane Bahoken a vécu le séisme qui a violemment touché la Turquie - et la Syrie - et fait plus de 9 500 morts ce lundi. L’ancien joueur d’Angers, qui ne se considère pas pour autant «miraculé», a livré un témoignage effroyable dans les colonnes du Parisien ce mercredi.

«Quand ça se produit, tu penses que ça va s’arrêter. Tu es dans la réaction et tu n’as pas le temps vraiment de réfléchir. La peur vient ensuite, a posteriori. Tu te dis que se serait-il passé dans un autre hôtel ? Le plafond me serait peut-être tombé sur la tête. Tu comprends, après coup, que tu es passé à côté de la mort. J’ai eu la peur de ma vie. Il suffisait de regarder autour de nous pour comprendre. Il y avait des gens hagards à demi-nus dans la rue dans la pluie et le froid. Tu n’es pas dans un film. Tu as la triste réalité en face de toi. Tout autour, c’est la désolation, des images apocalyptiques. Tu vois des décombres, tu imagines les personnes prises aux pièges sous ces gravats…», a confié l’ancien joueur d’Angers.

