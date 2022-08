L'arrivée de Casemiro à Manchester United enflamme l'Europe, le FC Barcelone vise une pépite en défense

La suite après cette publicité

Grosse déception pour Nice

On commence cette revue de presse en France avec encore une désillusion en Coupe d'Europe en ce début de saison pour les clubs français. Et oui, l'OGC Nice s'est incliné (1-0) sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv en barrage de la Ligue Europa Conférence. Pour Nice Matin, «le Gym peut s'en vouloir.» Les Aiglons ont eu les occasions mais se sont fait piéger comme le rapporte de son côté L'Équipe dans ses pages intérieures. «Les Niçois se sont fait surprendre hier par le Maccabi Tel Aviv, qu'ils devront renverser jeudi pour disputer la C4 et ne pas transformer en fiasco l'été européen des clubs français.» Les Niçois ont leur avenir entre leurs mains.

L'Angleterre attend Casemiro de pied ferme !

En Angleterre, ça y est Manchester United va réaliser un gros coup au milieu de terrain. Comme le placarde le Manchester Evening News ce matin, les Red Devils sont «dans le coup» pour Casemiro. «Les Mancuniens se rapprochent d'un accord pour le quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec Real», rapporte le quotidien local. Cette info, fait aussi les gros titres du Daily Telegraph qui donne un peu de détails. Et notamment le prix que vont débourser les Red Devils dans cette opération. Et ça va coûter cher pour s'offrir le Brésilien puisque le transfert va s'élever à 70 M€. En Espagne aussi, forcément, c'est une information qui fait les gros titres notamment du côté de Madrid qui «fait déjà ses adieux» au milieu de terrain selon Marca. «Casemiro se dirige vers Manchester United. Le club donnerait le feu vert à un transfert si l'offre anglaise est convenable. Il pourrait passer la visite médicale avec Old Trafford aujourd'hui.» Tout peut donc aller très vite et AS rapporte que la Casa Blanca est suspendue à «la décision du joueur.» C'est lui qui a le dernier mot désormais et l'officialisation du transfert pourrait intervenir dans les prochains jours.

Le Barça allonge sa short-list pour renforcer sa défense

En Espagne, direction Barcelone cette fois où le mercato du Barça est loin d'être terminé ! Les Blaugranas sont à la recherche d'un latéral droit pour renforcer leur défense. Alors que plusieurs noms sont sortis ces dernières semaines, le quotidien Sport annonce que le club catalan a dans son viseur «Vanderson» qui est une «option.» «Le Barça demande à Monaco pour le latéral droit brésilien de 21 ans. Il rejoint le trio des alternatives aux côtés de Meunier, Foyth et Bellerin.» De son côté Mundo Deportivo se réjouit des départs qui se profilent au sein de l'effectif. «Départs en cours» pour Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay annonce le journal. «Le Barça veut que Koundé puisse jouer à Anoeta, ce week-end, il doit donc libérer la masse salariale entre aujourd'hui et demain. Les départs de Memphis à la Juve, presque fait, et d'Aubameyang à Chelsea, possible, leur permettront d'inscrire le Français.» Chelsea devrait d'ailleurs lâcher 30 M€ pour récupérer l'attaquant gabonais. Un bon coup pour les Blaugranas qui vont revendre un joueur arrivé libre, il y a seulement quelques mois…