Barrages Coupe du Monde 2022 : le Portugal et la Pologne valident leur billet pour le Qatar

Quelques jours après sa victoire en demi-finale contre la Turquie (3-1), le Portugal accueillait, toujours à Porto, au Dragão, la Macédoine du Nord, qualifiée face à l’Italie à Palerme (0-1), pour le compte de la finale des barrages du Mondial 2022 au Qatar. La Seleção, qui enregistrait les retours de Pepe et João Cancelo en défense, démarrait bien sa rencontre avec un centre dangereux de Nuno Mendes (6e) et une première situation mal maîtrisée par Bruno Fernandes (8e). Cristiano Ronaldo se créait la première véritable occasion franche de la partie. Parfaitement placé sur orbite par Otavio, le quintuple Ballon d’Or croisait une frappe du gauche qui mourait au pied du poteau gauche de Stole Dimitrievski (14e). Les visiteurs réagissaient grâce à quelques coups de pieds arrêtés, sans danger pour Diogo Costa et sa défense.

La Seleção, bien organisée autour du Parisien Danilo Pereira, solide en défense centrale, se procurait une nouvelle situation chaude peu avant la demi-heure de jeu. Fernandes déposait un corner sur la tête de Diogo Jota au deuxième poteau, mais l’attaquant de Liverpool n’accrochait pas le cadre (24e). Les Lusitaniens allaient finalement ouvrir le score. Plein axe, Ronaldo servait Fernandes d’un subtil extérieur du droit, qui ne laissait aucune chance au portier adverse (1-0, 32e). Un but 100% Manchester United. Diogo Jota ne parvenait ensuite pas à redresser la course d’un ballon récupéré en pleine surface macédonienne (41e). João Cancelo tentait sa chance à l’entrée de la surface de réparation juste avant la pause mais son tir s’envolait dans les travées de l’enceinte du FC Porto.

Bruno Fernandes et Robert Lewandoski superstars

Au retour des vestiaires, les protégés de Fernando Santos, emmenés par un Pepe taille patron, allumaient la première mèche par Fernandes à l’entrée de la surface, sans danger pour Dimitrievski (51e). Ils obtenaient plusieurs corners à l’approche de l’heure de jeu pour accentuer un peu plus la pression et se mettre à l’abri. La tête de CR7 au premier poteau passait largement au-dessus sur l’un d’eux (59e). Fernandes inscrivait le but du break à bout portant sur un magnifique service de Jota depuis la gauche (2-0, 65e). Les entrées de Rafael Leão, William Carvalho ou encore João Félix permettaient d'asseoir sa domination technique et territoriale. Score final (2-0). Sans briller, les champions d'Europe 2016 gagnaient le droit de disputer leur sixième Mondial consécutif, le cinquième pour Ronaldo.

Dans l’autre rencontre de la soirée, à Chorzów, la Pologne de Robert Lewandowski, titulaire, recevait la Suède de Zlatan Ibrahimovic, remplaçant. Les Scandinaves se créaient les meilleures opportunités en première période mais Alexander Isak (13e) et Emil Forsberg (19e) butaient sur Wojciech Szczesny. Dès l’entame du second acte, les locaux réagissaient et ouvraient même le score sur penalty grâce à Lewandowski (1-0, 51e). Le show Szczesny continuait avec une magnifique sortie devant Forsberg (58e). Piotr Zielinski aggravait la marque peu avant le dernier quart d’heure (2-0, 72e). Lewandowski obligeait Robin Olsen deux parades réflexes (76e, 90e +1). L'entrée d'Ibra, à dix minutes de la fin, n'y changeait rien. Score final (2-0). Lewy et les siens validaient leur billet pour le Qatar.

