Euro 2020, Pologne : Robert Lewandowski, le SOS d'un buteur en détresse

«Lewy est resté seul». La Une de Fakt ce mercredi, au lendemain de la défaite de la Pologne contre la Slovaquie (2-1, 1ère journée du groupe E), est sans équivoque, avec une photo de Robert Lewandowski seul dans l'hôtel de la sélection, le regard dans le vide, et ce commentaire de la légende Grzegorz Lato, troisième de la Coupe du Monde en 1982. Et ce que l'ancienne gloire a souligné, tout le monde l'a vu.

La star du Bayern Munich, 41 buts au compteur en Bundesliga cette saison, record historique, n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent lors du l'entrée de son équipe nationale dans l'Euro 2020. Sevré de ballons, l'homme aux 66 réalisations en 120 sélections est sorti de sa zone favorite du terrain, la surface de réparation adverse, pour tenter de fluidifier le jeu des siens. Sans grand succès.

Une première ratée

Si c'est le sélectionneur Paulo Sousa et son 3-4-3 qui sont principalement ciblés par les critiques au pays (sur sa Une au lendemain de la défaite, Przeglad Sportowy a rayé le U et le A de son nom de famille pour ne laisser que SOS), l'incapacité du goleador à briller dans les grands tournois revient comme une critique lancinante, en Pologne, comme à l'étranger. La Gazzetta dello Sport a même parlé de lui comme de sa «plus grande déception depuis le début de la compétition».

Jerzy Podbrozny, ancien international polonais, a mis en doute, dans les colonnes de Super Express, ses qualités de leadership, lui qui porte le brassard. «J'avoue honnêtement que je ne vois pas ce leader en lui. Je ne le connais pas personnellement et je ne sais pas comment il se comporte en dehors du terrain, je parle juste de ce que je vois sur le terrain», a-t-il lâché avant de poursuivre.

Un capitanat en question

«En observant Lewandowski pendant les matches, je ne vois pas en lui le personnage qui lui permettrait de mettre le brassard de capitaine. (...) Il n'y a aucun doute, c'est un joueur de classe internationale, mais dans des situations difficiles, il devrait mobiliser l'équipe pour se battre et générer encore plus d'ambition. Et cela, à mon avis, lui manque». Un constat acide.

Orphelin de Krzysztof Piatek et Arkadiusz Milik, tous deux blessés et donc forfait pour l'Euro 2020, le natif de Varsovie doit assumer presque à lui seul le poids de l'animation offensive polonaise. Et il lui reste sans doute les deux matches les plus compliqués de la poule - l'Espagne et la Suède - pour espérer briller et qualifier son équipe, privée d'un de ses autres leaders, Grzegorz Krychowiak exclu contre les Slovaques, pour les 8es de finale. Mission impossible ?