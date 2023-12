Saudi Pro League : Al-Hilal assomme Al-Nassr et prend le large !

Le choc des titans. Dans le cadre de la 15e journée de Saudi Pro League, Al-Hilal, leader du championnat, accueillait son dauphin, Al-Nassr, ce vendredi à 19 heures. Au King Fahd International Stadium de Riyad, les stars ne manquaient d’ailleurs pas à l’appel. Organisés en 4-2-3-1 avec Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom ou encore Alexandar Mitrovic, titularisés d’entrée de jeu, les hommes de Jorge Jesus pouvaient frapper un grand coup face à l’un de leur principal concurrent au titre final. De son côté, Al-Nassr, emmené par Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana mais aussi Otavio, se devait de l’emporter et ainsi revenir à un petit point de son adversaire du soir. Un duel au sommet mettant également aux prises les deux meilleurs buteurs de SPL.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 38 14 35 12 2 0 43 8 2 Nassr 34 14 24 11 1 2 39 15

Dans cette affiche aussi indécise que prometteuse, Al-Hilal se montrait rapidement dangereux. Profitant des errances défensives adverses, les coéquipiers de Michael manquaient cependant de réalisme offensif, à l’image de cette frappe totalement manquée de Salem Al-Dawsari, pourtant en position idéale (4e). En grande souffrance dans les premiers instants de ce choc, Al-Nassr était encore tout proche de la correctionnelle sur un dégagement approximatif de Nawaf Al-Aqidi mais Al-Dawsari ne cadrait toujours pas (8e). Imprécis face au but, le leader de SPL commençait, par ailleurs, à trembler défensivement. Trouvé par Mané en plein coeur de la surface, Talisca éliminait son adversaire direct d’un magnifique sombrero avant de voir sa tentative de lob passer légèrement au-dessus (11e). Très ouvert, ce match ne baissait pas en intensité et les hommes vêtus de bleu et blanc s’illustraient encore.

Sur une nouvelle grosse bévue d’Al-Aqidi, Michael pensait ouvrir le score mais le dernier rempart d’Al-Nassr se rattrapait parfaitement en stoppant la frappe du Brésilien (14e). Discret, CR7 tombait de son côté sur un Bounou vigilant (23e). Mané manquait, lui, de précision (25e) alors que Malcom ne trouvait toujours pas le cadre sur une nouvelle bourde défensive d’Al-Nassr (27e). Malgré ces nombreuses opportunités et une dernière situation litigieuse dans la surface d’Al-Hilal où Fofana était fauché avant de voir l’arbitre signaler une position de hors-jeu (45+1e), aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence au cours du premier acte. Au retour des vestiaires, Al-Nassr revenait avec des intentions bien plus offensives et une maîtrise collective contrastant avec les 45 premières minutes. Pour autant, malgré quelques situations initiées par Talisca (50e), Mané (53e) ou encore Ronaldo (57e), le score n’évoluait pas.

Il fallait finalement attendre l’heure de jeu pour voir ce choc se décanter. Servi dans la surface, Milinkovic-Savic trompait Al-Aqidi d’une tête dans le petit filet (1-0, 64e). Sonné mais pas encore résigné, Al-Nassr tentait de réagir par l’intermédiaire de CR7 mais ce dernier ne cadrait pas (68e). Déterminé à l’idée de marquer cette rencontre de son empreinte, le quintuple Ballon d’Or revenait à la charge mais voyait son but refusé pour une position de hors-jeu (74e). De quoi rendre fou son entraîneur Luis Castro qui n’hésitait pas à sortir son téléphone pour remontrer l’action à l’officiel du soir… En fin de match, le Portugais s’écroulait mais l’arbitre ne bronchait pas (87e) et Al-Hilal filait vers la victoire. Sur corner, Mitrovic parachevait même le succès des siens (2-0, 89e) avant de s’offrir un nouveau doublé (3-0, 90+3e) pour assommer la bande de CR7. Avec ce résultat (3-0), Al-Hilal, qui aura terminé la rencontre en infériorité numérique après l’expulsion de Ali Al Bulayhi (90+4e), conforte donc son fauteuil de leader et dispose désormais de sept longueurs d’avance sur Al-Nassr, deuxième.