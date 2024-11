Arsenal : Pépé n’a pas aimé Arteta

Il avait battu le record de transfert d’Arsenal, qui avait déboursé 80 M€ pour le recruter au LOSC en 2019. Et si Nicolas Pépé avait choisi Arsenal, c’était principalement pour son entraîneur d’alors, Unai Emery, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à The Athletic. « J’ai eu un appel avec Carlo Ancelotti, qui était l’entraîneur de Naples à l’époque. Cela a duré cinq minutes. Une demi-heure plus tard, j’ai reçu un autre appel, cette fois d’Unai Emery. Cela a duré une heure. Il m’a dit exactement ce qu’il recherchait, tout ce qu’il attendait de moi si je rejoignais Arsenal. Il m’a parlé de tactique, de ce qu’il attendait de moi, de l’endroit où il allait me faire jouer, de la façon dont je pouvais m’améliorer sous sa direction. Beaucoup de détails. Et même s’il ne parle pas très bien le français, il m’a parlé en français pendant une heure entière. C’était une petite chose, mais ça m’a impressionné. J’ai senti son envie de travailler avec moi. »

Voilà pourquoi Pépé a rejoint Arsenal plutôt que Naples. Maus Unai Emery s’est fait limoger quelques mois après, et c’est finalement Mikel Arteta qui s’est assis sur le banc de touche. Et l’aventure a mal tourné pour l’Ivoirien, qui retrouve le goût du football du côté de Villarreal. « Avec Arteta, ce n’était pas… enfin, c’était bien au début. Après cela, la confiance n’était plus vraiment là. J’avais de moins en moins de temps de jeu, donc il y avait une certaine frustration. Je ne suis pas quelqu’un qui aime être sur le banc chaque semaine sans justification ni explication. Donc oui, c’est quelque chose qui a créé une certaine tension. »