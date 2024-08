OL : Pierre Sage lâche ses vérités sur le mercato

Après avoir joué les pompiers de service la saison dernière, Pierre Sage a enfilé définitivement le costume d’entraîneur de l’équipe première de l’Olympique Lyonnais cette saison. La première qu’il va donc vivre en intégralité sur le banc des Gones, si tout se passe bien. Le technicien français continue d’apprendre au quotidien, lui qui découvre les joies du marché des transferts estival. Une période peu évidente à gérer, d’autant que certains éléments sont clairement poussés vers la sortie à l’image de Dejan Lovren, d’Amin Sarr ou de Paul Akouokou, et d’autres sont dans l’incertitude, à l’instar de Rayan Cherki. David Friio, le directeur sportif de l’OL, a confirmé que le Français, sous contrat jusqu’en 2025, s’en irait cet été.

Des départs attendus

Sauf que ses prétendants jettent l’éponge les uns après les autres et que le PSG, qui a relancé cette piste, ne fera aucun cadeau aux Lyonnais puisque les relations entre les présidents Nasser Al-Khelaïfi et John Textor sont tendues. Pierre Sage doit donc composer avec tout cela. Même si ce n’est pas facile pour ce coach qui entretient de bonnes relations avec ses hommes, il essaye de faire au mieux comme il l’a avoué en conférence de presse ce vendredi. «Je pense qu’il y a deux nécessités. La première est d’ouvrir notre porte du vestiaire pour certaines sorties qui vont changer la dynamique des relations entre les joueurs et celle du groupe. S’il y a des départs, c’est possible qu’ils soient compensés par des arrivées pour impulser d’autres choses. »

Il a précisé dans la foulée : «dans tous les cas, vous pouvez avoir ma parole que quand il y aura le 31 août, on connaîtra notre groupe et on fera notre maximum (…) Ce n’est pas la culture de l’alibi mais on a besoin que le groupe se stabilise pour savoir avec qui on avance jusqu’au mois de janvier. » Questionné sur la gestion du loft et donc sur la mise à l’écart de certains joueurs, le coach rhodanien a expliqué : «je vous avoue que c’est une situation que je gère de deux manières. Il y a le côté humain qui est difficile à traiter car on est toujours proches des joueurs (…) On entraîne des hommes pas des contrats. A l’inverse, je comprends les logiques (du club, ndlr), je fais le travail.»

Le cas Lopes à régler

Concernant les joueurs potentiellement partants, Anthony Lopes, qui est en fin de contrat dans un an, figure parmi les éléments invités à trouver un autre point de chute. Interrogé sur son cas et son possible départ, Pierre Sage a été très clair : «ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Le mercato n’est pas fini.» Le coach attend le mois de septembre pour savoir si le Portugais sera ou non encore là.« Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est pas titulaire dans son esprit. La situation est délicate pour lui dans le sens où son statut a changé et ça prend forme maintenant. J’ai conscience de ça et j’essaye d’être proche de lui par rapport à ça. Mais aussi de respecter la hiérarchie qui a été actée chez les gardiens de but et la place qu’on lui a donnée. C’est un poids pour lui et on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui vont arriver.»

Pierre Sage a ajouté : «Lucas (Perri) la vit un peu de la même manière qu’Anthony, j’imagine. Les numéros se sont inversés, les relations et la hiérarchie aussi. Ils s’entraînent ensemble, mais aussi avec le reste du groupe. Pour l’instant, il n’y a pas eu de problème entre eux en séance et je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Ils sont suffisamment professionnels pour gérer cette situation et être performants.» Espérons pour l’OL, qui a de grandes ambitions cette saison. Avant cela, il y a un mercato à terminer. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont encore deux semaines pour boucler leur dégraissage et d’éventuelles arrivées. Le temps presse…