Youth League : le Real Madrid sacré pour la première fois de son histoire

Le Real Madrid compte 13 Ligues des Champions, mais le géant espagnol entraîné par un certain Raul Gonzalez Blanco disputait la première finale de Youth League de son histoire. De son côté, Benfica voulait enfin briller après deux échecs en finale en 2014 et 2017 face au FC Barcelone et Salzbourg. Sur le papier chacune des deux équipes visait donc un premier sacre dans cette compétition. Après ses deux échecs, Benfica comptait bien terminer cette rencontre avec le sourire. Les Portugais ont donc rapidement pris le contrôle du cuir pour espérer marquer en premier. Et pour ce faire, les Lisboètes ont souvent compté sur l‘intenable Tiago Araujo sur son côté gauche. Mais si les Encarnados se sont montrés très actifs, ils ne se sont pas créé d’occasions franches pour autant. Dominé, le Real s’est d’ailleurs offert la première action chaude du match avec Rodriguez (10e) avant de prendre peu à peu l’ascendant, notamment au milieu.

Pour contrer son adversaire, le club espagnol a souvent opéré par contre. Une tactique payante. A la 26e minute, Arribas, lancé en profondeur, voyait son centre être repris victorieusement de la tête par Pablo Rodriguez (1-0, 26e). Juste avant la pause, Arribas, toujours lui, voyait son centre être dévié dans ses propres buts par Henrique Jocu (2-0, 45e). A la pause, les dés semblaient jetés. Mais au retour des vestiaires, le match s’est emballé. Gonçalo Ramos a redonné espoir aux Benfiquistes (2-1, 49e), avant que Gutiérrez redonne deux buts d’avance aux siens (3-1, 50e). Pas de quoi démotiver les Portugais puisque sept minutes plus tard, Gonçalo Ramos inscrivait un doublé (3-2, 57e). De quoi donner lieu à une fin de match complètement folle. Mais le score ne bougera plus. Le Real Madrid remporte la première Youth League de son histoire. Benfica s'incline en finale pour la troisième fois.