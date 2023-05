Ligue 1 : Madrid se régale des malheurs du PSG

La suite après cette publicité

Quelle fin de saison difficile pour le PSG. Ce week-end, au Parc des Princes, les troupes de Christophe Galtier se sont inclinées face à Lorient sur le score de 3-1. Un match qui ne devrait a priori pas vraiment mettre ce titre de champion en danger - même si l’OM n’est plus qu’à 5 points - mais qui fait clairement tâche. Dans le contenu, c’était encore très médiocre, et les supporters du club de la capitale n’ont pas hésité à partager leur agacement et leur mécontentement sur les réseaux sociaux. De Galtier à Mbappé en passant par Campos ou Nasser, tout le monde en prend pour son grade…

Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. En Espagne, et surtout à Madrid, on se régale des échecs de la bande de Mbappé. Logique, puisque ça fait les affaires du Real Madrid qui souhaite toujours enrôler le Bondynois. Un climat de tension et un projet sportif douteux à Paris seraient ainsi clairement bénéfiques et pousserait plus facilement Mbappé à partir. Mais aussi parce que du côté de la capitale espagnole, on apprécie pas vraiment le PSG…

Les médias tirent à balles réelles

« Le PSG s’autodétruit », titre ainsi Marca en une de son site web. Le média insiste notamment sur le fait que l’OM arrive en force derrière, et que le titre est en danger. Plus tôt ce week-end, il publiait déjà un article incendiaire titré « Le PSG galactique coule » dans lequel il était question de Mbappé, entre autres. « Le puissant PSG a échoué misérablement. La gestion du club, qui a voulu faire chier les autres clubs pour être le centre d’attention de la planète, n’a pas été capable de tenir deux saisons tranquilles. Il n’y a jamais eu de stabilité », pouvait-on y lire.

« Un PSG embarrassant », y va de son côté AS, l’autre gros journal sportif de Madrid. « C’est une des pires saisons depuis l’arrivée du Qatar, dont la crédibilité est de plus en plus contestée », explique le média dans l’article en question. Que de bonnes nouvelles pour Madrid et le Real Madrid donc…