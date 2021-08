OGCN-OM : comment ça a dégénéré

La suite après cette publicité

Il suffisait de voir les rues de Nice ce dimanche pour comprendre à quel point l'atmosphère était tendue. Des supporters partout, maillot de leur club sur le dos se masser dans les artères du Vieux Nice à quelques heures de la rencontre. Du monde était attendu à l'Allianz Riviera qui allait afficher complet pour la réception de l'Olympique de Marseille.

Les Olympiens, justement, ajoutaient un déplacement dans le sud en ce début de saison après celui à Montpellier et juste avant celui à l'AS Monaco en septembre prochain. Une sorte de tournée des grands-ducs donc pour l'effectif de Jorge Sampaoli. En tribunes, la Populaire Sud faisait du bruit, tout comme le parcage marseillais. Il y avait de l'électricité dans l'air.

Tout a commencé très tôt

Sur le terrain, c'était très tendu aussi. Dès l'échauffement, Steve Mandanda tentait, tant bien que mal, de faire le ménage alors que des projectiles pleuvaient. L'arbitre de la rencontre sifflait de nombreuses fautes, pas toutes très sympathiques et en première période, deux jaunes étaient sortis (Kamara et Lemina). Lorsque les Niçois tiraient un corner, du côté de leurs ultras en première période, les bouteilles d'eau pleuvaient sur le but de Mandanda et on était pas loin de l'interruption de la rencontre.

En seconde période, les coups étaient encore plus durs et le travail de Benoît Bastien d'autant plus compliqué. Résultat ? Quatre jaunes, trois pour Nice (Dolberg, Bard et Kluivert) et un pour l'OM (Luan Peres). Mais ce qui devait arriver, arriva finalement. À la 75e minute, Dimitri Payet se dirigeait vers le poteau de corner pour tirer le coup de pied de coin.

Les supporters descendent sur la pelouse

C'est à ce moment qu'il a reçu, sur le flanc, une bouteille d'eau ou une gourde. Il s'est alors effondré et les supporters niçois continuaient d'envoyer des projectiles. Jusqu'à faire dégoupiller le Réunionnais qui relançait les projectiles vers la tribune. Le chaos est alors arrivé et des supporters sont entrés sur la pelouse pour en découdre. Staff des deux équipes, services de sécurité, joueurs, supporters, tout le monde se battait sur la pelouse.

De la tribune de presse, où des gendarmes, massés juste derrière descendaient rapidement vers la pelouse, c'était relativement incompréhensible et Benoît Bastien décidait ainsi de suspendre la rencontre (76e). Après moult tergiversations et des discussions qui ont duré plus d'une heure, la décision a été prise de reprendre le match. Les Olympiens ont décidé de s'en aller et donc de ne pas poursuivre. Reste maintenant à connaître les sanctions que va prononcer la LFP, qui va avoir énormément de travail...