Coupe Arabe : les supporters interdits sur les Champs-Elysées

Les deux demi-finales de la Coupe Arabe opposant la Tunisie à l'Égypte (victoire 1-0 des Aigles de Carthage) et l'Algérie au Qatar (le match a lieu en ce moment même sur notre live commenté) ont lieu ce mercredi. En France, cette rencontre ne laisse pas indifférents les pouvoirs publics car d'après L'Equipe, la préfecture de police de Paris a interdit la réunion de supporters aux abords des Champs-Elysées ce soir. Un arrêté a été délivré par Didier Lallement, le préfet de Paris, craignant de possibles débordements.

Cette décision a été motivée par les heurts qui ont sévi après le quart de finale entre l'Algérie et le Maroc samedi dernier. L'arrêté est déjà entré en vigueur depuis 16h et tiendra jusqu'à ce jeudi à 1h du matin. «Dans le périmètre mentionné (autour des Champs-Elysées), la présence des personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes de football d'Algérie, d'Égypte, du Qatar et de Tunisie ou se comportant comme tel est interdite.» Durant ce laps de temps, les supporters devront trouver un autre lieu pour célébrer la rencontre.