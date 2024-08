FC Barcelone - Real Valladolid: les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit ce samedi à 17h00 le Real Valladolid. Les Blaugranas s’organisent en 4-3-3 avec Ter Stegen aux cages. En défense, on retrouve Balde, Martinez, Cubarsi et Koundé. Dani Olmo, Pedri et Casado sont au milieu de terrain. Et enfin, Lamine Yamal, Lewandowski et Raphinha occupent l’attaque du Barça.

Le Real Valladolid s’articule en 4-4-2 avec aux cages Hein. En défense, on retrouve Pérez, Rosa, Javi Sánchez et Cömert. Kike Pérez, Moro, Sanchez et Jurić occupent le milieu de terrain. Et enfin, Amallah et Marcos André vont animer l’attaque du Real Valladolid.

Les compositions:

FC Barcelone: Ter Stegen – Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde – Dani Olmo, Pedri, Casado - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Real Valladolid: Hein - Pérez, Rosa, Javi Sánchez, Cömert - Kike Pérez, Moro, Sanchez, Jurić - Amallah, Marcos André