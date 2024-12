Chelsea : les dessous inquiétants du flop Mykhaïlo Mudryk

Le "Neymar Ukrainien" est au fond du gouffre. Révélé lors de la saison 2021/2022 avec le Shakhtar Donetsk, l’ailier de 23 ans Mykhaïlo Mudryk a vite mis tout le monde d’accord en Ukraine. Que ce soit avec le club du Donbass ou bien avec la sélection, il magnifiait son aile gauche et avait convaincu Chelsea de débourser 70 millions d’euros hors bonus en janvier 2023. Les Blues avaient même été au bras de fer avec Arsenal pour subtiliser la pépite ukrainienne et les Gunners se sont finalement rabattus sur Leandro Trossard. Un succès dont se félicitaient les dirigeants des Blues à l’époque. Ces derniers avaient mis les moyens financiers pour le convaincre de venir et le 15 janvier 2023 lors d’un match gagné 1-0 contre Crystal Palace, il faisait une visite en grande pompe de Stamford Bridge et de l’environnement des Blues. Cela avait même particulièrement irrité le coach de l’époque Graham Potter qui avait fustigé cela comme une intrusion dans sa préparation du match.

Conscient du potentiel du joueur, Chelsea avait donc fait des pieds et des mains pour Mykhaïlo Mudryk à l’époque. Rapide, excellent dribbleur, intrépide, celui qu’on surnomme Misha avait tout pour être la nouvelle star de l’équipe londonienne - il a même hérité du numéro 10 lors de la saison 2023/2024 -, mais comme on l’a vu depuis, sa trajectoire n’a pas été celle qu’on attendait. La somme importante déboursée pour lui n’a pas vraiment été compensée depuis. Touché de plein fouet par le rythme de la Premier League malgré la grosse confiance mise en lui par le club, Mykhaïlo Mudryk inquiétait rapidement et ne marquait pas durant ses six premiers mois de compétition (0 but et 2 passes décisives en 17 matches). Remplaçant de Raheem Sterling, l’ailier ukrainien n’était qu’une solution de banc pour ses coachs Graham Potter et Frank Lampard.

Une adaptation très compliquée

Six premiers mois compliqués pour le joueur qui a eu un mal fou pour s’intégrer au club londonien. Assez calme, solitaire et timide, Mykhaïlo Mudryk n’a pas la personnalité la plus adéquate pour s’intégrer rapidement, d’autant plus que sa maîtrise de l’anglais est compliquée tout comme sa situation psychologique. La guerre en Ukraine habite son esprit comme le note le Daily Mail. Pour autant, sa motivation n’a pas fait défaut à en croire un de ses anciens coéquipiers. «Il a ressenti la pression du transfert, à 100 pour cent. C’était un bon entraîneur, il faisait toujours des extras dans la salle de sport. Mais les critiques, en particulier de la part des fans, étaient difficiles à supporter pour lui», a-t-il confessé au média anglais. Si cela n’a rien d’une surprise, car le joueur se montre régulièrement à la salle de sport sur ses réseaux sociaux, le Daily Mail fait aussi état d’un goût prononcé du joueur pour les sorties nocturnes et les tentations de la capitale anglaise sans pour autant que ce soit excessif.

Au sein du club, les doutes sont présents, notamment au niveau de sa maturité, mais ne tournent pas autour du talent du joueur. Un peu mieux la saison dernière malgré un rôle toujours sporadique (7 buts et 2 offrandes en 41 matches), Mykhaïlo Mudryk a toujours réussi à convaincre les coachs de Chelsea de l’intégrer au projet, mais ses performances n’ont pas été suffisantes pour se frayer une place durablement dans le onze. Remplaçant sous les ordres de Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino et désormais Enzo Maresca, Mykhaïlo Mudryk n’a jamais su arranger son cas. Cette saison encore, il a peu joué, se concentrant essentiellement sur la Ligue Europa Conference où il a été performant (3 buts et 3 offrandes en 4 matches). Avec seulement 7 apparitions et 146 minutes disputées en Premier League en revanche, il ne s’y est pas montré décisif. Une saison à double visage pour le joueur qui avait tout de même convaincu Enzo Maresca en pré-saison. Le coach italien l’avait conforté dans son groupe alors que le joueur disposait de touches en Espagne. Avec cette histoire de dopage qui vient de lui tomber dessus, Mykhaïlo Mudryk n’arrange pas son cas. Sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2030, le joueur qui risque jusqu’à 4 ans de suspension est à un tournant majeur de sa carrière. Deuxième de Premier League et sur un excellent début de saison, Chelsea avance de son côté à vive allure dans un train que l’Ukrainien aura du mal à rattraper…