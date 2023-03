OM - Strasbourg : la réaction mitigée d’Alexander Djiku

Après le match nul incroyable décroché par Strasbourg face à l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome (3-3), Alexander Djiku a livré ses impressions au micro du diffuseur de la rencontre et le joueur strasbourgeois n’a pas caché sa déception. «Un petit peu de frustration par rapport à la première mi-temps. Après la seconde mi-temps, on revient au score donc on peut rien dire. On est mené 2 à 0, en allant jusqu’à la fin on arrive à repartir avec le point du match nul donc on est content mais ça date pas d’aujourd’hui, ça fait deux trois matchs qu’on joue une période sur deux. » a tout d’abord confié le joueur de 28 ans.

Alexander Djiku est ensuite revenu sur l’égalisation incroyable de son coéquipier en fin de rencontre «On démarre très mal la deuxième période, on est rapidement mené au score. Après il breake, c’est compliqué mais quand tu joues le maintien faut jouer jusqu’au bout. On arrive à mettre ce petit but qui nous redonne de la confiance et sur un but magique de Jean-Eudes (Aholou, ndlr) on a l’égalisation. Il aurait même pu mettre le triplé, c’est dommage mais on va pas faire la fine bouche», a conclu le Strasbourgeois.

