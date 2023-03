Ligue 1 : à 10 contre 11, l’OM concède un incroyable nul sur le fil contre Strasbourg

Remontada express à Marseille. Opposé au RC Strasbourg Alsace ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a longtemps pensé renouer avec la victoire à l’Orange Vélodrome, mais a fini par concéder le nul, au terme d’une rencontre délicate, après avoir pourtant mené de deux buts (2-2). Les hommes d’Igor Tudor, qui décidait de faire confiance au trio offensif Ünder-Malinovskyi-Sanchez, ont longtemps souffert face à une équipe strasbourgeoise décomplexée et guidée par son duo Gameiro-Diallo. Très vite, les Alsaciens ont d’ailleurs fait comprendre aux Marseillais qu’ils n’étaient pas venus faire de la figuration sur la Canebière.

Un Strasbourg à deux visages mais accrocheur

La première situation de la partie était à mettre à l’honneur de Diallo, qui a contraint Lopez à se coucher (4e), avant de l’obliger à détourner de peu sa deuxième tentative (16e). Il fallait aussi un sauvetage de Balerdi pour empêcher Sanson de marquer contre son ancien club (13e), alors que Delaine, seul face au gardien olympien, croisait un peu sa frappe (27e). Après avoir tancé sa direction et ses joueurs avant le coup d’envoi, les supporters de l’OM n’assistaient donc pas vraiment au spectacle espéré après deux désillusions de rang à la maison.

Hormis un tir s’envolant dans les travées du Vélodrome de Malinovskyi (19e) et une incursion de Nuno Tavares bien gérée par Sels (22e), il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les locaux. Il faut dire que tout s’est compliqué quand Balerdi, en position de dernier défenseur, a accroché Diallo et s’est logiquement fait expulser par M. Pignard (29e). La pause a ensuite fait le plus grand bien à l’OM, revenu sur le terrain avec de bien meilleures intentions, face à des Strasbourgeois ayant un peu levé le pied.

Doublé express et renversant pour Aholou

Et rapidement, Marseille a chaviré de bonheur quand Mbemba a repris victorieusement un coup franc rasant de Malinovskyi repoussé Sels (1-0, 49e). Si Prsic a manqué le cadre et le ballon de l’égalisation (69e), Sanchez, après une tentative timide (70e), s’est chargé de transformer un penalty (généreux) qu’il avait lui-même obtenu au duel avec Guilbert (2-0, 76e). Le RCSA a tout de même fini par se réveiller en fin de partie. Et quel réveil ! Si Bailly a réalisé un joli sauvetage (82e), Lopez a dû s’incliner sur une frappe à la trajectoire trompeuse signée Aholou (2-1, 88e).

Le milieu ivoirien a remis ça quelques secondes plus tard d’une frappe aussi puissante que soudaine ayant fini sa trajectoire dans les buts marseillais avec l’aide de la barre (2-2, 89e). De quoi climatiser le Vélodrome, qui aurait même pu voir son équipe perdre si Lopez n’avait pas réalisé une ultime parade face au double buteur alsacien (90e+2).

L’OM perd donc deux points précieux dans la course à la Ligue des Champions et n’a plus que deux points d’avance sur le RC Lens, 3e de Ligue 1. Tout en enchaînant un troisième match sans succès à la maison. À noter la sortie sur blessure de Kolasinac, remplacé par Gigot, de retour après plusieurs semaines d’absence (60e). De son côté, Strasbourg arrache un précieux point dans l’optique du maintien et gagne deux places au classement, quittant la zone rouge du championnat de France.