Qui est Martin Baturina, la pépite croate annoncée proche du PSG ?

À l’heure où le Paris Saint-Germain a surtout un grand besoin de finisseur, les médias croates ont révélé hier soir que le club de la capitale lorgnait le milieu offensif du Dinamo Zagreb, Martin Butarina. Âgé de 21 ans, l’international croate (9 sélections, 1 but) serait même proche des Rouge et Bleu en échange d’un montant de 25 M€. Un joueur qui ne satisfera pas ceux qui réclament le retour de profils un peu plus clinquants au Parc des Princes. En revanche, le profil de Baturina colle avec la nouvelle direction prise par le PSG depuis quelque temps, à savoir foncer sur de jeunes éléments prometteurs.

Un futur Kevin de Bruyne ?

C’est ce que Paris a fait avec Vitinha ou encore João Neves. Baturina entre donc dans cette case et son profil technique a tout pour plaire à Luis Enrique, grand admirateur des manieurs de ballon. Né le 16 février 2003 à Split, le Croate a fait ses grands débuts avec l’équipe première durant la saison 2020/2021. En moins de quatre ans, son bilan est de 18 buts et 34 passes décisives en 140 rencontres, toutes compétitions confondues. Autant de statistiques qui ne font cependant pas uniquement le charme de ce jeune talent. Apparu cette saison en Ligue des Champions lors de la déculottée historique face au Bayern Munich (9-2) et entre Monaco, match au cours duquel il a été buteur et passeur (2-2), Baturina est un droitier pas maladroit du pied gauche.

Il y a quelque temps, le compte X Data’Scout avait dressé un portrait type du joueur. À savoir un milieu axial très à l’aise dans le rôle de meneur de jeu ou de relayeur. « C’est une menace aux abords de la surface comme il l’a montré face à Monaco, en plus d’être dur à déposséder du ballon », nous confie l’un des membres du compte, Matis. Souvent positionné assez haut sur le terrain, le Croate, doté d’une bonne frappe et bon tireur de coups de pied arrêtés, ne se contente pas d’évoluer dans l’axe, il adore se déplacer un peu partout. Cette saison, ses « heatmaps » démontrent d’ailleurs qu’il est très présent sur le flanc gauche du Dinamo Zagreb.

Intégrable au 4-3-3 de Luis Enrique

Grâce à sa bonne technique et sa conservation de balle, Baturina est souvent l’homme qui donne le tempo du jeu et qui impulse les actions dangereuses de son équipe avec ses rushes vers la surface adverse, après avoir généralement demandé le cuir dans la zone médiane du terrain. Un statut de chef d’orchestre capable de faire avancer le ballon qui a amené certains observateurs à voir en lui un possible successeur de Kevin de Bruyne. En phase offensive, il sait garder le cuir malgré la pression et possède un certain talent dans le un contre un. Le jeu aérien n’est pas son point fort en raison de sa taille (1,72m), mais il compense largement par ses autres atouts.

Créateur d’occasion, Baturina affiche cette année 75% de passes réussies dans le camp adverse et 70% de réussite dans ses longues passes. Enfin, Baturina ne rechigne pas à défendre, ce qu’apprécie Luis Enrique chez ses joueurs offensifs, même s’il n’est pas le milieu le plus physique. Bref, le Croate est un diamant à polir, notamment en ce qui concerne la qualité de ses centres (30% de bons centres cette saison), mais son profil coche toutes les cases pour plaire au coach espagnol du PSG. «Ses meilleurs positionnements sont relayeur gauche dans un 4-3-3, ou meneur de jeu derrière l’attaquant dans un 4-2-3-1. En revanche, l’excentrer comme Kang-In Lee ne serait pas super pertinent car il perd en efficacité de dribble dès qu’il est arrêté», nous explique Matis.