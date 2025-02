Le message de Gianni Infantino à Cristiano Ronaldo

Ce mercredi 5 février était un évènement pour Cristiano Ronaldo : le Portugais fêtait ses 40 ans. Cela fait désormais près de 23 saisons que l’ancien joueur du Real Madrid fait trembler les défenses adverses, et personne, si ce n’est lui, ne sait quand il compte s’arrêter. Alors que l’attaquant a choisi de poursuivre sa carrière à Al-Nassr en janvier 2023, beaucoup se demandent si le quintuple Ballon d’Or sera retenu pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Portugal. En tout cas, Gianni Infantino l’espère.

Sur Instagram, le président de la FIFA a adressé un message à CR7 à l’occasion de son anniversaire, expliquant vouloir le voir présent sur les pelouses américaines, canadiennes et mexicaines l’année prochaine : « tu continues à inspirer des millions de personnes, moi inclus, à toujours chercher à s’améliorer et à rêver grand, avec un esprit positif fantastique et une énergie incroyable. Merci pour tout ce que tu as apporté à notre jeu. Profite de cette journée spéciale et j’espère te voir à la Coupe du Monde de la FIFA l’année prochaine. »