PL : Brentford écrase Luton, Burnley corrige Sheffield

Si la lutte pour le titre en Premier League fait rage entre Liverpool, Manchester City et Arsenal, la course au maintien est tout aussi passionnante avec le trio Burnley, Sheffield et Luton Town. Les trois équipes jouaient justement ce samedi après-midi dont une confrontation directe entre Burnley, 19e et Sheffield, 20e. Et dans cette opposition, c’est la formation de Vincent Kompany qui s’est largement imposée (4-1). Une excellente opération puisque cette victoire permet d’enfoncer un concurrent direct et surtout de se rapprocher de Luton qui s’est fait corriger par Brentford.

En effet, dans l’autre rencontre, la petite équipe de Luton Town n’a rien pu faire face à Brentford. Yoan Wissa avait déjà scellé la victoire des siens en première période avec un doublé. Ensuite, les visiteurs ont marqué trois nouveaux buts et ont fini par s’imposer (5-1). Avec cette défaite, Luton n’a plus que 5 points d’avance sur Burnley et surtout, il peut voir Nottingham Forest, premier non relégable, prendre 4 points d’avance.