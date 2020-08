Mercato : André Villas-Boas envoie un message à l'OM pour l'attaquant recherché

La suite après cette publicité

Après Gueye, Balerdi et Nagatomo, l'Olympique de Marseille se cherche toujours un attaquant. Kostas Mitroglou a été invité à partir, tandis que Valère Germain n'a plus trop la cote non plus. Qui alors pour épauler Dario Benedetto ? Alors que le club phocéen a su se renforcer sans dépenser trop d'argent, André Villas-Boas espère que l'argent économisé permettra à l'OM d'envoyer un beau chèque pour le recrutement d'un buteur.