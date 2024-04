Un grand d’Europe dément vouloir recruter José Mourinho

Entre Benfica et l’Allemand Roger Schmidt, ce n’est plus l’amour fou. Les Aguias déçoivent cette saison et plusieurs rumeurs ont fait état de la volonté des dirigeants lisboètes de se mettre en quête d’un nouveau coach. Ce que le SLB a officiellement démenti hier soir en publiant un communiqué. « Sport Lisboa e Benfica précise que les informations faisant état du recrutement d’un nouvel entraîneur sont totalement fausses. L’objectif de toute la structure footballistique et de l’entraîneur Roger Schmidt est d’atteindre les demi-finales de l’Europa League et les six victoires que nous voulons obtenir en championnat ».

La suite après cette publicité

Ce qui n’a pas empêché une autre rumeur de se répandre comme une traînée de poudre. Benfica serait intéressé par un certain José Mourinho. Libre de tout contrat depuis son départ de l’AS Roma, le Special One ne devrait cependant pas débarquer au Estadio Da Luz. O Jogo assure que l’ancien coach du FC Porto ne figure pas du tout dans les plans de Benfica.