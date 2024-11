Juventus : Deschamps savait déjà pour la résiliation de Pogba

On ne peut pas dire que la Juventus a pris tout le monde à contre-pied. Hier, le club turinois a officialisé ce qui se faisait attendre depuis plusieurs semaines, à savoir la résiliation de contrat de Paul Pogba, autorisé à rejouer au mois de mars après la réduction de sa suspension pour dopage. Visiblement, Didier Deschamps n’était pas non plus surpris au moment d’apprendre la nouvelle, comme il l’a révélé ce samedi en conférence de presse.

«Pogba, oui, j’ai vu qu’il a trouvé un accord… Je m’en doutais un peu, parce que j’échange assez souvent avec lui. Je ne sais pas ce qu’il choisira. Il est en train de se préparer et il a l’autorisation de s’entraîner collectivement à partir de janvier pour reprendre la compétition au mois de mars. C’est une étape de plus pour lui. Il peut s’engager dans différents clubs ou championnats.»