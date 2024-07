Le Barça pose ses conditions pour un départ de Jules Koundé

Éliminée aux portes de la finale par l’Espagne à l’occasion de l’Euro 2024, l’équipe de France gardera un souvenir mitigé de son parcours en Allemagne. Malgré les difficultés rencontrées par les Tricolores, notamment dans l’animation offensive, certains joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Jules Koundé. Défenseur central de métier, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est depuis adapté au poste de latéral droit, que ce soit en club ou avec les Bleus. Longtemps réticent à l’idée d’évoluer sur le côté, le joueur de 25 ans s’est montré à la hauteur outre-Rhin avec des performances à la hauteur.

Fiable défensivement et capable d’apporter sur le plan offensif, l’international français peut être considéré comme l’une des grandes satisfactions de l’Euro 2024 et a pris de l’épaisseur dans l’effectif de Didier Deschamps. Une belle revanche pour le principal concerné qui a essuyé pléthore de critiques par le passé en raison de son manque de régularité. En marge de la qualification des Bleus pour la demi-finale au détriment du Portugal, le natif de Paris assurait savourer sa belle forme sur ce tournoi. «Je me sens à l’aise, j’ai la confiance du coach, de mes partenaires. Je me sens bien dans cette équipe», appréciait-il au micro de Téléfoot.

De bon augure pour le FC Barcelone, qui voyait ainsi son joueur confirmer sa belle deuxième partie de saison. Mais force est de constater en ce début de mercato que Jules Koundé se retrouve victime de son succès. Malgré un statut d’indéboulonnable en Catalogne, l’ancien joueur du FC Séville jouit d’une belle cote sur le marché des transferts et s’est dernièrement retrouvé dans les petits papiers d’Arsenal selon la presse britannique. Séduit par le profil de l’ex-Bordelais et en quête d’un renfort défensif, le dauphin de Manchester City l’an passé, est entré en contact avec le Barça pour étudier la possibilité d’un transfert cet été.

Quid des intentions du club catalan ? Si Jules Koundé fait partie du projet d’Hansi Flick pour la saison à venir, la situation financière précaire des Catalans pourraient les forcer à revoir leurs plans. En ce sens, SPORT informe que le défenseur de 25 ans ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. Par conséquent, le Barça compte se servir de ses prestations remarquées à l’Euro pour faire gonfler sa valeur marchande. C’est dans cette perspective que le quotidien catalan ajoute que le champion d’Espagne 2023 serait enclin à le laisser filer contre un chèque moyennant 60 M€.