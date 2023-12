Ligue des Nations (F) : la France défiera l’Allemagne en demi-finale

Première de sa poule de Ligue des Nations devant l’Autriche, la Norvège et le Portugal, la France a bien manœuvré sa compétition. Les joueuses d’Hervé Renard ont remporté cinq matches sur six (un match nul) et rejoignent les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne pour le Final Four.

Le tirage au sort s’est tenu aujourd’hui et la France sait qu’elle croisera le fer avec l’Allemagne le 23 février prochain. L’Espagne rencontre les Pays-Bas dans l’autre demi-finale. La finale est prévue pour le 28 février et se déroulera soit en Espagne, soit aux Pays-Bas, selon le vainqueur de cette confrontation. Il s’agit de la première édition de la Ligue des Nations Féminine.