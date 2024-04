RAAL La Louvière, un club à suivre en Belgique

La RAAL La Louvière refait parler d’elle ! Fondé en 2017 sous l’impulsion du président Salvatore Curaba sur les fondations, l’histoire, l’engouement et le soutien populaire du club historique de la R.A.A.L., club ayant remporté la Coupe de Belgique en 2003 et qui a fait faillite en 2009 suite à de sombres affaires de paris truqués, le club belge évolue actuellement en Division 1 Amateur (l’équivalent du National). Premier de son championnat, il bénéficie du bon travail réalisé par l’état-major. La direction technique est confiée à Nicolas Frutos et la direction sportive à David Verwilghen, ingénieur de formation et ancien agent de joueur qui nous a accordé quelques mots.

David, en tant que Directeur Sportif, quel est votre rôle au sein du club ?

David Verwilghen : depuis mon arrivée en 2020, j’ai comme responsabilité principale le recrutement pour lequel nous avons une méthode propre. Le club est également très porté sur l’innovation et le côté analytique du football, je m’occupe donc aussi des aspects technologiques et datas étant donné mon passé dans ce domaine.

Quelle est la particularité du projet et du club de la RAAL La Louvière ?

DV : Ce qui nous rend d’abord atypiques, ce sont les valeurs que nous véhiculons. Je pense à la transparence, l’éthique ou encore la responsabilité sociétale et l’implication dans le rayonnement de la ville. Ensuite, quand on regarde nos accomplissements, je pense que l’ambition couplée à la concrétisation de cette ambition nous différencie de beaucoup de projets. Nous avions annoncé un centre d’entrainement, un nouveau stade, le retour dans le monde professionnel et tous ces projets sont en cours de réalisation !

Vous parlez d’une méthode de recrutement bien spécifique, qu’entendez-vous par cela ?

DV : Je ne peux évidemment pas tout dévoiler, mais nous avons développé pas mal d’algorithmes d’identification et d’évaluation des profils sur base, dans un premier temps, des données. Ensuite, nos scouts réalisent une analyse vidéo. Les résultats de ces deux premières étapes sont compilés et nous permettent de classer les profils par ordre de priorité. Nous observons ensuite les profils prioritaires sur place pour voir ce que les vidéos ne montrent pas. À côté des aspects techniques et tactiques, nous avons également des profils athlétiques types ainsi que certaines valeurs humaines que nous voulons retrouver chez nos joueurs. Nous validons l’ensemble de ces critères pour nous assurer que le joueur correspond bien au profil, au style de jeu et au club.