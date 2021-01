Le Bayer Leverkusen se prépare à un mercato agité !

Le Borussia Dortmund étant en léger recul et le Borussia Mönchengladbach ayant du mal à enchaîner une deuxième saison en haut du classement, c'est le Bayer Leverkusen qui accompagne pour l'instant l'insubmersible Bayern Munich et le RB Leipzig sur le podium de la Bundesliga à presque mi-saison. Il avait même pris la tête fin décembre, avant d'enchaîner deux défaites consécutives, contre le Bayern fin décembre, après un match pourtant maîtrisé, puis face à l'Eintracht Francfort lors du premier week-end de janvier. Deux revers successifs qui ont fait dire à l'entraîneur Peter Bosz : « une top team ne perd jamais deux fois d'affilée, et c'est pourquoi le Bayern Munich sera le meilleur à la fin ».

La suite après cette publicité

Quelques jours auparavant, après la défaite face au Bayern, il avait pourtant affirmé que son équipe prétendait au titre pour cette saison si particulière, qui voit les habituels favoris de chaque pays être chamboulés au classement. Mais pour aller au bout de l'idée, le Bayer va devoir se renforcer. Car il est engagé dans trois compétitions (Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue Europa) et il vient de perdre pour plusieurs semaines Karim Bellarabi, son ailier international allemand. Or, ce poste était déjà trop peu pourvu. « Ils avaient prévu de recruter un ailier dans tous les cas », nous explique Tristan Bernet, qui suit le club pour Fussball Transfers. « Avec Diaby, Baily et Bellarabi, ils n'étaient que 3 et avec la blessure du dernier, ils sont obligés de prendre quelqu'un ».

Des joueurs de renom ou des espoirs ?

Mais alors qui ? Dans France Football, deux noms bien connus sont cités dans l'orbite du club allemand : Thomas Lemar et Julian Draxler. Deux joueurs de renom aux statuts intermittent dans leur club respectif, l'Atlético de Madrid et le PSG. A priori, ces pistes onéreuses ne sont pas celles retenues par le directeur sportif Rudi Völler pour le mercato hivernal. Elles pourraient plutôt se garder au chaud pour l'été prochain, lorsque Leon Bailey sera probablement vendu au plus offrant, comme Kai Havertz l'été dernier à Chelsea.

« Leverkusen va cibler de jeunes talents. Peter Olayinka du Slavia Prague et surtout Kamaldeen Sulemana de Nordsjaelland sont suivis », nous raconte Tristan Bernet. Deux noms auxquels on peut ajouter celui du Brestois Romain Faivre, l'une des révélations de la première partie de Ligue 1, comme nous vous l'avons révélé. Un latéral droit est aussi recherché par les dirigeants allemands, bien décidé à apporter un peu d'animation au cœur de ce mercato hivernal. Avec les sous récoltés sur les transferts de Volland à Monaco et Havertz à Chelsea, ils disposent d'un trésor de guerre que d'autres n'ont pas.