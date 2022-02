MU : Ralf Rangnick conseille à Marcus Rashford de s’inspirer de Jadon Sancho

En conférence de presse avant le match face à Watford ce samedi (16h), le coach de Manchester United Ralph Rangnick a demandé à Marcus Rashford de s’inspirer de son coéquipier Jadon Sancho pour essayer de sortir de la mauvaise passe que traverse l’attaquant de 24 ans. « Nous avons eu une situation très similaire avec Jadon il y a six ou sept semaines. Il est le meilleur exemple de ce qui peut arriver. C'est le joueur lui-même qui doit performer et tirer le meilleur parti de sa propre performance et c'est la même chose avec Marcus » a déclaré Rangnick

Le technicien allemand soutient son joueur qui est en pleine forme selon lui. « Il n'est certainement pas blessé, j'ai personnellement beaucoup parlé avec lui. Je suis à peu sûr qu'il n'est pas satisfait de ses performances en ce moment, il essaie de retrouver sa meilleure forme et nous essayons simplement de lui donner un coup de main. À l'entraînement, il est au top, c'est pourquoi j'ai décidé de le faire jouer. Maintenant, il s'agit de passer de l'entraînement aux matchs, c'est la prochaine étape qu'il doit franchir» a expliqué le coach de United. Rashford était titulaire mercredi soir face à l’Atlético en 8e de finale de Ligue des Champions (1-1), il a réalisé un mauvais match et a été remplacé à la 75e minute par Anthony Elanga qui avait égalisé quelques minutes plus tard.