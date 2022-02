Atlético de Madrid-Manchester United : les notes du match

Suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions : dans un Wanda Metropolitano plein à craquer, Manchester United affrontait l'Atlético de Madrid avec le retour de Cristiano Ronaldo dans l'antre madrilène. La dernière fois que le quintuple Ballon d'Or foulait cette pelouse, c'était lors de l'édition 2019/2020 sous les couleurs de la Juventus Turin, là aussi lors d'un 8e aller (2-2). Les Red Devils restaient sur ses huit derniers déplacements avant cette rencontre (2 succès, 2 nuls) et souhaitaient confirmer cette forme positive face à des Colchoneros irréguliers, défaits à quatre reprises sur ses sept derniers matches (3 victoires). Pour ce faire, Diego Simeone proposait un 3-5-2 avec la doublette offensive Angel Correa-João Félix et l'ancien Lillois Reinildo Mandava titularisé à gauche de la défense, derrière Renan Lodi. Du côté de Ralf Rangnick, l'entraîneur allemand faisait confiance à son quatuor d'attaque avec CR7 et Bruno Fernandes dans l'axe et Marcus Rashford et Jadon Sancho sur les ailes.

Dans une très belle ambiance, l'Atlético de Madrid semblait galvanisé par ses supporters et se montrait offensif dès le début de rencontre, en mettant souvent la pression sur le porteur de balle et dominant son adversaire au physique. Sur un corner mal repoussé par les Diables Rouges, Renan Lodi contrôlait bien son ballon et distillait un centre parfait pour João Félix, qui plaçait sa tête plongeante sur le poteau de David De Gea avant de faire trembler ses filets (1-0, 7e). Derrière, les Mancuniens monopolisaient le contrôle du ballon, sans pour autant apporter du danger dans le camp adverse, même pas du tout (0 ballon touché dans la surface adverse), si ce n'est la frappe déviée en corner de Bruno Fernandes, passant juste au-dessus de la transversale (15e). L'Atleti pouvait même doubler la mise juste avant la pause si la tête de Šime Vrsaljko, envoyée sur celle de Victor Lindelöf, ne trouvait pas la transversale (45e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Ralf Rangnick montraient de bien meilleures intentions offensives en se projetant plus facilement dans la moitié de terrain adverse. Néanmoins, ils manquaient souvent de lucidité dans le dernier ou l'avant-dernier geste, bien tenus en échec par les défenseurs colchoneros (55e, 63e). La seconde période était également caractérisée par des duels plus engagés, parfois trop agressifs, ce qui obligeait l'arbitre roumain de la rencontre, M. Ovidiu Hațegan, à distribuer les avertissements pour calmer les deux camps (9 cartons jaunes dont 8 après la mi-temps). Il fallait attendre le coaching du technicien des Red Devils pour voir un peu de danger dans le camp de Diego Simeone.

Cinq minutes après son entrée en jeu, en lieu et place de Marcus Rashford, le jeune attaquant suédois Anthony Elanga trompait Jan Oblak d'une frappe croisée peu puissante mais assez placée pour remettre les deux équipes à égalité. Dans une fin de rencontre hachée, l'entrant Antoine Griezmann avait l'occasion de mettre les siens devant, mais sa frappe était repoussée par la barre transversale de De Gea (87e). Score final : (1-1). Avec l'abolition de la règle du but à l'extérieur, tout sera à refaire pour les deux formations dans trois semaines à Old Trafford.

L'homme du match : João Félix (7,5) : auteur d’un très gros match, il a été provocateur d’entrée balle au pied, c’était logique que ce soit lui qui ouvre le score. Sur un beau centre enroulé de Renan Lodi, il est passé devant Maguire et a placé un puissant coup de tête qui a frappé le poteau de De Gea avant de rentrer dans le but (1-0, 7e). Il a ensuite été dans les bons coups en étant à l’origine de décalages ou à la réception de centres. Lorsque l’Atlético était en difficulté, il a fait très mal aux joueurs de United en obtenant de nombreux coups francs grâce à ses dribbles, ce qui a permis à son équipe d’écarter le danger. Il est finalement remplacé par Griezmann à la 76e minute. Le Français aurait pu être le héros de la fin de match, mais sa frappe enroulée s’est écrasée sur la barre de United (87e).

Oblak (4) : il n’a quasiment rien eu à faire en première période. Pareil au retour des vestiaires, jusqu’à la 80e minute où il va perdre son premier duel face à Elanga qui le prend à contre-pied d’une frappe croisée à ras de terre et permet à United d’égaliser (1-1). Sur la seconde grosse tentative de Manchester, il doit s’y reprendre à deux fois pour capter la tentative de Lingard (90e +4).

Vrsaljko (6) : défensivement assez sérieux, il s’est porté très vite vers l’avant pour apporter le surnombre et délivrer des centres. Il a été proche de marquer alors qu’il trainait au second poteau, mais son coup de tête manqué a touché Lindelöf avant de s’écraser sur la barre de De Gea (45e).

Gimenez (5,5) : attentif sur les long ballons anglais, il a été très serein sur les quelques interventions qu’il a eu à réaliser et il a su écarter le danger proprement. Au retour des vestiaires, il était beaucoup plus tendu sur le terrain, notamment contre l’arbitre. Il est d’ailleurs averti pour contestation (78e).

Savic (6) : en première période, il a été vigilant sur les quelques incursions des Red Devils et a réalisé plusieurs interventions décisives pour écarter le danger notamment devant Rashford. Au retour des vestiaires, lorsque United mettait plus de pression, il a assez bien géré les attaques anglaises grâce à sa bonne lecture du jeu.

Reinildo (4,5) : il s’est imposé en début de match sur le côté gauche en gagnant ses duels et en empêchant les centres anglais. En seconde période, il a eu plus de mal, c’est lui qui a loupé complètement son tacle devant Elanga sur l’égalisation de United (1-1, 80e)

Llorente (5,5) : il a mis beaucoup d’agressivité dans l’entrejeu et a empêché United de partir rapidement en contre. Il s’est vite projeté vers l’avant pour amener le danger. En deuxième mi-temps, il est un peu trop agressif dans les duels et réclame de nombreuses fautes, il est logiquement averti par Monsieur Hategan (77e).

Herrera (6) : il a mis beaucoup d’engagement dans tout ce qu’il a fait au milieu du terrain, très présent dans les duels. Il s’est également illustré grâce à sa qualité de passe qui a permis de créer des décalages dans le bloc mancunien.

Kondogbia (7) : costaud au milieu du terrain il a été bon dans son rôle de sentinelle, grâce à sa puissance et un bon quadrillage du terrain. Il a réalisé des récupérations très hautes qui ont permis à l’Atlético de se procurer des occasions. Il a également fait parler sa technique pour se sortir de plusieurs situations compliquées dans l’entrejeu, même quand son équipe souffrait beaucoup.

Renan Lodi (7) : bien rentré dans son match, c’est lui qui a déposé parfaitement le ballon sur la tête de João Félix pour l’ouverture du score (1-0, 7e). Sur son côté gauche, il a apporté le danger en mettant beaucoup d’intensité et en faisant de nombreux appels en profondeur qui se sont conclus par des centres dangereux. Il est proche d’une seconde passe décisive, mais Vrsaljko a loupé sa tête qui touche la barre anglaise (45e). Il est finalement remplacé à la 76e minute par Lemar .

Correa (6) : il a récupéré des ballons assez haut et mis une grosse pression sur la défense de United. Très vif, il a tenté de créer des décalages par des dribbles et des passes rapides, mais il a eu beaucoup de déchet. En début de seconde période, lorsque son équipe était dans le dur, il a réalisé de nombreux efforts défensifs avec beaucoup de générosité et a récupéré des ballons importants.

João Félix (7,5) : voir ci-dessus.

