Le 11 de légende de la Coupe Gambardella

Pour fêter les 25 ans de la collaboration entre le Crédit Agricole et la Coupe Gambardella, les internautes ont pu voter pour élire le onze de rêve des joueurs ayant remporté la compétition. Les votants ont pu choisir parmi une liste de 44 noms de joueurs présents dans les équipes vainqueurs.

Sans surprise, on retrouve du très beau monde dans cette équipe en 4-3-3. Kylian Mbappé, vainqueur en 2016 avec l’AS Monaco, est évidemment présent en attaque au côté d’un certain Djibril Cissé. On retrouve d’autres anciens noms marquants de Ligue 1 dans ce onze comme Yoann Gourcuff vainqueur en 2003 avec le Stade Rennais, Philippe Méxès, vainqueur en 1999 et 2000 avec l’AJ Auxerre ou encore Rémy Cabella, vainqueur en 2009 avec le Montpellier HSC. Une équipe qui aurait eu fière allure si elle avait pu être alignée ensemble !