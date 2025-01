L’agent de Didier Deschamps évoque son avenir

Agent historique de Didier Deschamps depuis 15 ans, Jean-Pierre Bernès s’est confié sur la décision du sélectionneur des Bleus de ne pas aller au-delà de son contrat, en 2026. Dans un entretien accordé à La Provence, il a révélé que cette décision était le fruit d’une longue réflexion, qui n’avait rien à voir avec la pression populaire subie par son client depuis plusieurs mois.

«À un moment donné, il faut prendre conscience que le chemin a été fait, bien fait. Cette annonce intervient à une période creuse. Il n’y aura aucune perturbation. Tout est clair, il n’y a plus de débat, a indiqué Bernès, avant de s’exprimer sur son avenir. Chaque fois qu’on parlait de ça (de gagner la Ligue des Champions comme entraîneur), parce qu’il y avait des gens qui pouvaient être intéressés, il me disait qu’il ne pensait qu’à la sélection. Lui, c’est l’équipe de France. Malgré cette annonce, il va avoir la même détermination, le même objectif, le même souci du détail pour réussir jusqu’en 2026. Il y a deux échéances : la Ligue des Nations et la coupe du monde. Il est focus là-dessus. Son avenir ne compte pas aujourd’hui. Il n’y pense pas du tout aujourd’hui. Il ne l’évoque pas, d’ailleurs. On n’en parle jamais. Ce qu’il fera après, on a le temps d’y penser.»