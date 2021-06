Puma dévoile le maillot domicile du Rapid Vienne pour la saison 2021-2022

Alors que l'attention se porte sur l'Euro 2020 et l'équipe nationale emmenée par David Alaba du côté de la capitale autrichienne, Puma présente tout de même la nouvelle tunique que les joueurs du Rapid Vienne porteront à l'Allianz Stadion la saison prochaine.

Après plus de 20 ans de collaboration avec adidas, le club fondé en 1899 a décidé de signer un contrat de 5 ans avec la marque au félin bondissant au mois de janvier dernier. 11TeamSports, qui est la plus grande boutique en ligne d'Europe, s'occupe par ailleurs de la mise en œuvre du projet et participe ainsi aux finitions des maillots, comme c'est le cas avec Schalke et adidas par exemple. Pour cette première tunique, les deux entités se sont entièrement basées sur les coutumes historiques du club de Vienne.

Pour la première fois depuis 1906, les couleurs originales du club se présentent sur le maillot domicile. On retrouve ainsi une tunique dominée par le blanc avec du vert, qui est omniprésent depuis de nombreuses années, au niveau des épaules et des manches. Là où cette tunique surprend, c'est au niveau de la bande en diagonale rouge et noire qui est notamment inspirée du maillot de la saison 1953-1954 qui s'était ponctuée par un titre de champion d'Autriche.