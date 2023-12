L’Adana Demirspor confirme des offres de l’OM et l’OL pour Yusuf Sari

Yusuf Sari, ce nom ne vous dit sans doute rien et pourtant, cet attaquant turc, né à Martigues, a débuté du côté de l’Olympique de Marseille en 2017. Après une apparition en pro, et un prêt à Clermont, il s’était envolé direction la Turquie pour enfin lancer sa carrière. Un choix payant puisqu’il s’est rapidement imposé d’abord à Trabzonspor et maintenant du côté de l’Adana Demirspor où il enchaîne. Cette saison, il a ainsi inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives en 18 matches avec son club.

Du haut de ses 25 ans, il a d’ailleurs récemment connu ses premières apparitions avec la Turquie (4 sélections, 1 but). Et forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues. Dans un entretien au micro de TRT Spor, le président de l’Adana Demirspor Murat Sancak a confirmé des offres de clubs français. Et ils sont bien connus. «Il y a des offres très sérieuses concernant Yusuf Sarı. Il y a une offre d’une équipe de Russie et de France. Ça vient d’Italie. Le Zenit le veut très sérieusement. Il y a Marseille, il y a Rennes, il y a l’OL aussi. Si je trouve que cela en vaut la peine, je l’enverrai. S’il trouve que ça vaut le coup, s’il veut y aller aussi, ce serait une grosse erreur de le garder. Son moral se dégradera et ses performances baisseront. Vous avez trouvé l’argent, il gagnera de l’argent, et on gagnera de l’argent aussi. Laissez-le partir, laissez-le être heureux et laissez le club être heureux», a confié l’homme d’affaire turc qui estime son joueur à 5 millions d’euros.