PSG : Galtier et les difficultés d'intégrer Mbappé au duo Neymar-Messi

Suspendu au Trophée des Champions et blessé pour la 1ère journée de Ligue 1 à Clermont, Kylian Mbappé a retrouvé le groupe cette semaine et devrait, sans changement de dernière minute, être convoqué pour la première au Parc des Princes samedi lors de la réception de Montpellier (21h). Un vrai atout selon Galtier, lequel confirme en conférence de presse qu'il ne sera pas compliqué de l'intégrer au duo Neymar-Messi, très en forme durant les deux premiers matchs officiels. Il s'agira tout de même de trouver la bonne formule, là où Mauricio Pochettino s'est cassé les dents la saison dernière.

«Il n’y a aucune difficulté à l’intégrer. C’est plutôt un privilège. Il a été perturbé par sa suspension et sa blessure. Il n’a finalement pas beaucoup de minutes dans les jambes mais il est en forme. Sa petite gêne a complètement disparu avec les soins mis en place. Il est revenu dynamique cette semaine. J’ai aussi beaucoup regardé ce qui s’était fait l’année dernière dans les différents schémas. Les trois sont très performants. Avec Ney et Leo, qui ont fait la totalité de la préparation. Je n’ai pas de crainte que Kylian soit dans le rythme. Ils ont l’habitude, savent jouer ensemble et c’est un gros atout d’avoir Kylian avec nous. »

