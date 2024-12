Galatasaray : l’épineux cas Hakim Ziyech

C’est un dossier qui enflamme la presse turque depuis plusieurs semaines. Arrivé il y a deux ans en provenance de Chelsea, Hakim Ziyech pensait pouvoir se relancer du côté de Galatasaray. Mais après une première saison plutôt intéressante (23 matches, 8 buts, 4 passes décisives), l’international marocain a complètement disparu des radars au début de saison. Au point de réclamer un départ dans les dernières heures du mercato estival. Un départ au Qatar qui n’a pas abouti.

Depuis, le Marocain n’a pas du tout réglé sa situation avec Galatasaray. Au contraire. Ces derniers jours, la presse turque révélait des propos supposément tenus par l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam sur son club actuel. Et cela confirme bien la grosse cassure autre le joueur de 31 ans et son club. L’issue ne fait pas de doute, Ziyech partira en janvier. C’est la volonté du joueur et du club. Selon nos informations, plusieurs clubs des pays du Golfe se sont déjà manifestés. Mais le Marocain, qui est ouvert à cette destination, attend une offre d’un club d’une ville attractive pour lui. L’ancien capitaine du Maroc, conscient de sa situation, a aussi certaines exigences salariales. Reste à savoir qui s’alignera alors que sa blessure au genou traîne toujours. Enfin, selon nos indiscrétions, Galatasaray est prêt faciliter son départ (contrat jusqu’en juin 2025) pour s’en séparer plus facilement.