JT Foot Mercato : le conflit israélo-palestinien divise le monde du foot

La guerre Israël-Hamas crée des polémiques dans le monde du foot

Le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des années a été ravivé de nouveau après l’offensive surprise lancée par le Hamas contre Israël. On ne va pas vous parler politique, mais de l’impact que ça a sur le monde du foot. Il y a quelques jours sur TPMP, les chroniqueurs débattaient sur le silence des personnalités influentes sur la situation actuelle. Les footballeurs et notamment Kylian Mbappé ont été pris pour exemple. Et bien depuis, certains footballeurs ont pris position. Nabil Fekir, le joueur du Betis, a envoyé un message de soutien « indéfectible » au peuple palestinien et appelé au retour de la « paix et de la justice ». Youcef Atal de l’OGC Nice, a aussi pris la parole et s’est mis au cœur d’une énorme polémique. Pour ceux qui n’ont pas suivi, le joueur avait relayé un message d’un prédicateur invoquant « un jour noir pour les juifs », ce qui a évidemment fait grand bruit. Malgré un message d’excuse, l’Algérien s’expose désormais à des sanctions. Le Parquet de Nice a de son côté annoncé l’ouverture d’une enquête. En Allemagne, la presse allemande porte de très lourdes accusations contre Noussair Mazraoui. Ce week-end, le joueur du Bayern Munich a utilisé ses réseaux sociaux officiels et personnels pour faire passer quelques messages. Le quotidien Bild a multiplié les articles et les attaques envers le Marocain et menace même le joueur de ne plus pouvoir jouer en Bundesliga. Comme on vous l’a expliqué ce matin dans la revue de presse, Karim Benzema a aussi été pris pour cible. Passé par Majorque, le Deportivo ou encore le Maccabi Haïfa, l’ancien gardien israélien Dudu Aouate a violemment insulté Karim Benzema en citant son tweet.

Kanté de retour chez les Bleus ?

Petite information concernant nos Bleus qui affronteront l’Écosse demain en match amical. Loin de l’Europe et des pelouses de Premier League, N’Golo Kanté retrouve des couleurs en Arabie saoudite. Le milieu de terrain d’Al Ittihad semble enfin débarrassé de ses pépins physiques, la preuve, Kanté a jusqu’à présent déjà participé à plus de rencontres que l’an passé avec Chelsea. Le Français a enfin enchaîné plus de dix matchs de rang et forme un duo redoutable au milieu de terrain avec Fabinho. De quoi taper dans l’oeil de Didier Deschamps ? Et bien d’après L’Équipe, Didier Deschamps réfléchirait en interne à rappeler le milieu de 32 ans qui a disputé son dernier match en Bleu en juin 2022. Le sélectionneur français s’interroge, mais se montre réticent à l’idée de le rappeler sans lui redonner son statut de cadre et de titulaire indiscutable. Les jeunes ont pris le pouvoir à l’image d’Aurélien Tchouaméni devenu incontournable ou encore Eduardo Camavinga. En tout cas, Deschamps avait expliqué qu’un retour était possible pour l’ex-pensionnaire de Stamford Bridge s’il «enchaîne les matches». L’intéressé lui n’a jamais fermé la porte aux Bleus, affaire à suivre.

Le Real Madrid vise un crack du Bayern

Jamal Musiala fait trembler la Bavière. Le crack de 20 ans est certes sous contrat jusqu’en 2026 avec le club bavarois, mais à en croire Marca, il y a un danger, explications. Dans un article qui fait le lien entre les carrières de Jude Bellingham et Jamal Musiala, le média indique qu’une prolongation s’annonce tout sauf évidente, et que la possibilité de voir le joueur filer gratuitement en 2026 est clairement envisageable. Le journal qui couvre l’actualité du football espagnol et du Real Madrid laisse d’ailleurs entendre, de façon plutôt implicite, que les Merengues pourraient se positionner. Ce qui a de quoi inquiéter les supporters bavarois qui espèrent que Musiala aura une trajectoire à la Thomas Müller et qu’il terminera sa carrière au club.