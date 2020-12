Liverpool : Jürgen Klopp évoque l'avenir de Mohamed Salah

En début de semaine, Mohamed Aboutrika, ancien coéquipier de Mohamed Salah a fait des révélations sur la star de Liverpool au micro de beIN Sports : « j'ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est bouleversé, mais cela n'affecterait jamais sa performance sur le terrain. Je sais que Salah n'est pas heureux à Liverpool, il m'a dit les raisons pour lesquelles il n'est pas heureux mais ce sont des secrets et je ne peux pas en parler en public. À mon avis, Liverpool envisage de le vendre à des fins économiques ».

Si le joueur sous contrat jusqu'en 2023 n'a pas fermé la porte à un départ récemment, son club compte bien sur lui comme l'a expliqué son entraîneur Jürgen Klopp ce jeudi en conférence de presse. «On ne parle jamais (de contrats). Mo est de bonne humeur et en bonne forme en ce moment et c'est le plus important. Vous l'auriez vu beaucoup rire aujourd'hui (à l'entraînement). Le reste est sympa pour vous à écrire mais en interne», on vraiment rien à dire. Le coach allemand a préféré évoqué la bonne passe de son joueur qui reste sur 6 buts inscrits lors des 5 derniers matches des Reds. «Il y a toujours des choses à dire, il a marqué 2 buts (contre Crysal Palace). Il est dans un bon moment et j'espère que ça restera comme ça. Tout le monde sait que c'est la période la plus difficile de la saison». Klopp devrait compter sur l'Egyptien dimanche face à WBA.