Lille : plus de peur que de mal pour Lucas Chevalier

Ce mardi soir, Lille a arraché le nul face à Fenerbahçe (1-1), lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Vainqueurs au match aller (2-1), les Lillois sont donc parvenus à rallier les barrages de la C1. Mais tout n’a pas été simple pour le LOSC et, en particulier, pour son gardien Lucas Chevalier. Le portier de 22 ans a été touché par un projectile en première période. Après la rencontre, le Français a avoué avoir été surpris au micro de RMC Sport.

« C’est particulier, c’est la première fois. Il a bien visé d’ailleurs. On ne s’attend pas à recevoir un projectile et je ne savais pas du tout quelles étaient les procédures derrière : si le match allait être stoppé, etc. A priori, ça n’allait s’arrêter que si ça se reproduisait une deuxième fois. Si ça se faisait de nouveau, ça aurait été bête quand même. Mais je pense que c’est à l’image du match, de ces ambiances turques et de tout ce qu’il y a autour. Mais c’est comme ça, on va dire que je l’ai vécu aussi », a souri le gardien lillois. Lille affrontera le Slavia Prague en barrage. À la clé, une place pour le tableau final de la C1.