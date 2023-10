Le Havre : Arouna Sangante révèle son modèle

Au centre d’entraînement du HAC, promu en Ligue 1 cette saison et auteur de débuts prometteurs, Arouna Sangante s’est longuement confié, un entretien à retrouver ce samedi dès 20h. L’occasion, notamment, pour le défenseur de 21 ans de révéler sa principale source d’inspiration en défense.

«Malgré ma taille, je suis bon dans les airs et devant moi, le jeu au sol. J’ai une très bonne relance et je vais assez vite pour un défenseur central. Concernant mes modèles, je regarde beaucoup Antonio Rudiger, je regarde beaucoup ce joueur-là, c’est un style qui me plaît. Après chacun est comme il est mais c’est un style qui m’inspire. Ce qui me plaît chez lui, c’est que c’est un défenseur qui harcèle l’adversaire, il ne s’arrête jamais et il joue dur sans jamais faire trop de fautes. Il peut faire des fautes mais elles sont souvent faites de manière intelligente (rires) et franchement c’est top de voir ça».