PSG : Noha Lemina a marqué des points

Le 19 octobre dernier, Noha Lemina signait son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Le jeune frère de Mario Lemina, milieu de terrain passé par Marseille, la Juventus ou encore Nice, fait partie du groupe parisien emmené par Luis Enrique pour la tournée au Japon. Et c’est dans la peau d’un titulaire qu’il a démarré la rencontre face à Al Nassr ce mardi, au poste d’ailier gauche dans le 4-3-3 mis en place par le coach espagnol.

Déjà apparu lors du premier match amical face au Havre, Lemina a pu montrer ses qualités de percussion. Et cela a sauté aux yeux, surtout en comparaison de Carlos Soler positionné de l’autre côté, Lemina a du feu dans les jambes et n’hésite pas à provoquer son adversaire direct. Dans un PSG en construction, à la circulation de balle fluide, mais peu verticale, il a amené un peu de folie au cours d’une rencontre assez terne.

Lemina saisit sa chance

Il lui manque encore une qualité de finition, à l’image d’un bon ballon dans la profondeur qu’il n’a pas su convertir en but, mais on sent tout le potentiel de ce jeune élément. D’ailleurs, Luis Enrique l’a laissé sur le terrain jusqu’au bout, là où l’équipe de départ a été changé entièrement à l’heure de jeu. Dangereux balle au pied, Lemina a été l’un des seuls à créer des différences. De quoi donner des espoirs aux supporters parisiens ou des inquiétudes quant au reste du secteur offensif, orphelin de Kylian Mbappé.

En tout cas, Noha Lemina semble déterminé à saisir la chance offerte par Luis Enrique. Ces dernières années, les jeunes pousses du centre de formation ont toujours été réquisitionnées lors des stages de pré-saison, aussi bien pour offrir une large revue d’effectif aux entraîneurs que pour colmater les absences des internationaux, parfois encore en vacances à cette période. Ils sont par contre très peu à avoir réellement profité ce coup de projecteur initial pour s’installer dans l’équipe première. Qu’en sera-t-il pour Lemina ?