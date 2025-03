Finances : les ventes de maillots du PSG en forte baisse, Kylian Mbappé va faire exploser les scores du Real Madrid

En France et en Europe, le Paris Saint-Germain s’impose sur la durée comme l’un des clubs les plus puissants financièrement parlant. L’UEFA vient d’ailleurs de publier un rapport annuel portant sur l’année 2024. Avec 808 M€ de revenus, le club de la capitale se place troisième d’un classement ultra dominé par le Real Madrid (1 073 M€). Manchester City complète le podium avec 854 M€, tandis que l’Olympique de Marseille est le deuxième club français présent. Les Phocéens se classent vingtièmes avec 287 M€ de revenus.

Toujours en termes de gains, Paris et Marseille sont également présents dans le top 20 des recettes billetterie. En cinq ans, le PSG est passé de 115 M€ à 168 M€. En 2024, seule la Casa Blanca avait mieux avec 185 M€. Arsenal est troisième (153 M€) et l’OM est 13e avec 68 M€. Depuis 2019, le club olympien a quasiment doublé ses recettes au guichet (36 M€). Pour ce qui est des revenus commerciaux, deux écuries hexagonales figurent dans le top 20. Paris, forcément, avec une cinquième place (376 M€) et l’Olympique Lyonnais. Les Gones pointent au 15e rang avec 135 M€.

L’OM pointe le bout de son nez

Cependant, Paris a dépensé 81% de ses revenus en salaires puisque les Rouge et Bleu comptaient la plus grosse masse salariale d’Europe avec 658 M€. Un budget très haut sans doute lié au salaire énorme que touchait Kylian Mbappé après sa prolongation en or de 2022. Manchester City est deuxième (554 M€), le Real Madrid troisième (505 M€). À noter que Paris est le seul club français présent dans ce top 20 des plus grosses masses salariales de 2024. Le classement parisien risque d’être bien différent quand le rapport 2025 sera rendu public en raison du départ de Mbappé.

Mais si le Paris Saint-Germain touche encore de belles sommes, le club de la capitale a toutefois commencé à ressortir les effets du départ de ses superstars mondiales telles que Neymar et Lionel Messi. Sur le terrain, le club de la capitale ne s’en porte pas plus mal. En revanche, ce rapport montre que les revenus liés aux ventes de maillots et au merchandising ont connu la plus forte baisse parmi les autres clubs européens. Ils sont passés de 117 M€ en 2019 à 81 M€ en 2024 ! A contrario, le Real Madrid est passé de 103 M€ en 2019 à 196 M€ en 2024. Un chiffre qui devrait encore exploser en 2025 avec l’arrivée d’un certain Mbappé.

