Le FC Barcelone va boucler la signature de la pépite Alberto Moleiro

Pedri bis ? Pas vraiment, puisque les deux hommes ont des caractéristiques différentes et Moleiro évolue un peu plus haut sur le terrain, mais il y a forcément des points communs qui poussent beaucoup de fans à les comparer : les deux sont formés à Las Palmas et sont Canariens, les deux ont explosé de façon très précoce, et surtout, les deux semblent correspondre à merveille à ce fameux ADN Barça.

Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone est en passe d'enrôler une nouvelle pépite du football espagnol, après en avoir fait de même avec Pablo Torre plus tôt cette année. Son compagnon chez les U19 espagnols Alberto Moleiro va ainsi bien rejoindre le Barça selon divers médias dont Canarias7, publication de Las Palmas.

Formulaire similaire à celle de Pedri

La direction de Las Palmas, avec le président Miguel Angel Ramirez et le directeur sportif Luis Helguera, est présente à Barcelone pour conclure l'opération. Elle devrait se boucler sur un prix de transfert initial assez bas et similaire à celui de Pedri (5 millions d'euros), mais avec un pourcentage à la revente et des bonus en fonction des objectifs atteints pour le joueur. Le Barça en est par exemple à un peu plus de 20 millions d'euros pour Pedri actuellement.

Et comme dans le cas du nouveau numéro 8 du Barça, le joueur pourrait bien rester une saison de plus en deuxième division dans son club sous forme de prêt. A noter que toujours selon Canarias7, le Barça a devancé des clubs comme Manchester City et Villarreal, aussi prêts à miser gros sur lui...