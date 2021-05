Brest-PSG : les compositions officielles

Faire le job et espérer un faux pas du LOSC, voilà l'équation pour le Paris Saint-Germain s'il veut être champion. Mauricio Pochettino peut compter sur les retours de suspension de Neymar et Presnel Kimpembe et aligne un 4-3-3, avec Abdou Diallo à gauche, Neymar devant lui et Kylian Mbappé en pointe. Marco Verratti (genou), Layvin Kurzawa (cheville) et Juan Bernat (reprise) sont toujours forfaits.

De l'autre côté du terrain, Brest, seizième, a besoin d'au moins un point pour éviter la place de barragiste, ou d'une défaite de Nantes ou Lorient. Olivier Dall'Oglio présente son habituel 4-4-2 (ou 4-4-1-1) avec la doublette Steve Mounié/Gaëtan Charbonnier. Jean Lucas est à nouveau dans le groupe, tandis que Romain Philippoteaux (cuisse), Christophe Hérelle (genou) et Paul Lasne (genou) sont absents.

Les compositions des équipes :

Brest : Larsonneur - Faussurier , Chardonnet, Duverne, Perraud - Honorat, Magnetti, Belkebla, Faivre - Charbonnier, Mounié.

PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Rafinha, Danilo, Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar.

