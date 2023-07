Bayern Munich : Thomas Tuchel veut se débarrasser d’une nouvelle star

La suite après cette publicité

La patte Thomas Tuchel. Arrivé durant la trêve internationale de mars 2023 au Bayern Munich, le technicien allemand a connu des premiers pas difficiles. Son équipe a été éliminée consécutivement de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des Champions. Mais elle a réussi à remporter le titre en Bundesliga lors de la dernière journée. Le tout, dans une ambiance délétère. Depuis plusieurs mois maintenant, l’écurie bavaroise traverse une crise aussi bien sur le terrain, où les résultats n’ont pas été très bons, qu’en coulisses, où les tensions sont nombreuses.

Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić en ont d’ailleurs fait les frais. Du côté des joueurs aussi tout n’est pas rose. Le cas Sadio Mané a crispé le vestiaire, qui lui a fait vivre un enfer. Manuel Neuer a livré une guerre aux dirigeants après le départ de l’entraîneur des gardiens. Proches de Julian Nagelsmann, Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont eu du mal à digérer le coup bas des pensionnaires de l’Allianz Arena, qui avaient bouclé son remplacement dans son dos. Malgré tout, les deux internationaux allemands ont terminé l’année tant bien que mal sous les ordres de Tuchel.

Mais ce dernier ne compte plus forcément sur eux. Hier, Sky Germany a expliqué que le Bayern Munich avait évalué le prix de Goretzka entre 40 et 50 millions d’euros. West Ham pense d’ailleurs à lui pour remplacer Declan Rice, qui plaît à Tuchel. Mais ce n’est pas le seul taulier bavarois pour lequel la porte est ouverte cet été. En effet, Kicker révèle que les Allemands estiment que Joshua Kimmich n’est plus intransférable. Ils écouteront les offres qui arriveront pour lui cet été. Pourtant, ce n’était pas vraiment le cas au début du mercato. Mais la donne a changé.

Thomas Tuchel veut solidifier son milieu qu’il juge trop friable. Il souhaite d’ailleurs recruter Aurélien Tchouameni (Real Madrid) en priorité. Pour faire de la place, le coach munichois veut se délester de Goreztka et Kimmich. Ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2025, intéressait le Barça il y a quelques semaines. Pep Guardiola, qui l’a connu au Bayern Munich, suit aussi sa situation. Pour autant, le polyvalent joueur âgé de 28 ans ne semble pas pressé de s’en aller. Kicker explique que lui, comme son ami Goretzka d’ailleurs, se voit continuer à Munich cette saison. Le début d’un nouveau feuilleton.