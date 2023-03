Liga : le FC Barcelone tente de rassurer Gavi et Ronald Araujo

La suite après cette publicité

Alors que les contrats de Gavi, mais également de Ronald Araujo n’ont toujours pas été homologués par la Liga, le FC Barcelone cherche des solutions pour rassurer ses deux joueurs. À l’heure actuelle, le milieu de terrain de 18 ans n’est même plus inscrit en tant que joueur de l’équipe première avec les Blaugranas. Pour que les deux contrats soient officiellement enregistrés, le Barça doit baisser sa masse salariale à 200 millions d’euros ou améliorer considérablement ses revenus.

Mais selon Sport, les dirigeants catalans ont garanti à cent pour cent à l’Espagnol et à l’Uruguayen que leurs nouveaux contrats entreront en vigueur dès cet été. Leur renouvellement sera même prioritaire par rapport à des potentielles signatures lors du mercato estival. Après avoir finalisé la situation de Gavi et d’Araujo, l’objectif sera d’inscrire les contrats de Sergi Roberto et de Marcos Alonso.

À lire

Les jours de Gavi au FC Barcelone sont comptés !