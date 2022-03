BL : défaite de Bochum sur tapis vert face à Mönchengladbach

Vendredi dernier, la rencontre opposant Bochum au Borussia Mönchengladbach au Vonovia Ruhrstadion avait été interrompue puis arrêtée par l'arbitre en raison d'un jet de projectile sur la tête de l'arbitre assistant Christian Gittelmann, blessé et transporté à l'hôpital par la suite. Si la LFP a montré de la clémence face à ce genre d'évènements (Nice-Marseille rejoué), la Fédération allemande a décidé de punir les locaux. En effet, la DFP vient d'annoncer ce jeudi la défaite sur tapis vert du promu de Bundesliga sur le score de 2 buts à 0 en faveur des visiteurs, pour ce match comptant pour la 27e journée du championnat.

La suite après cette publicité

Le président du tribunal sportif de la DFB Stephan Oberholz a d'ailleurs expliqué ce jugement dans son communiqué : «conformément au règlement juridique et procédural de la DFB applicable à tous les clubs, le match doit être considéré comme perdu par le VfL Bochum sur le score de 0 à 2, car le club est responsable de ses spectateurs et la faute de ces derniers est imputable au club. Le paragraphe 18, point 4, prescrit la requalification du match comme conséquence juridique obligatoire et sans alternative. Il n'est donc pas possible de rejouer le match ou de faire rejouer les 20 dernières minutes.» Trois points importants pour les Poulains, qui enregistrent leur deuxième succès de rang et prennent 4 points d'avance sur le barragiste. Bochum, avec seulement points d'avance de son adversaire de vendredi, concède le 13e revers de son exercice.