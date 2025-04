Atlético de Madrid : gros rebondissement pour l’avenir d’Antoine Griezmann

La saison de l’Atlético de Madrid est pratiquement terminée. Si les Colchoneros disputeront le Mondial des Clubs cet été, ils ont pris la porte en Ligue des Champions, en Copa del Rey et pointent à sept points du Barça au classement de la Liga à sept journées de la fin, ce qui rend un possible titre presque impossible. Autant dire que dans les bureaux du Metropolitano, on se tourne déjà vers la saison prochaine. Pour ce mercato estival, les dirigeants rojiblancos ont d’ailleurs de grosses ambitions et souhaitent faire venir 6 ou 7 nouvelles têtes, avec Viktor Gyökeres comme possible tête de gondole de ce marché estival.

La suite après cette publicité

Tout dépendra aussi de l’avenir de certains joueurs, à commencer par celui d’Antoine Griezmann (34 ans), dont le salaire est conséquent. Ces derniers mois, les médias espagnols étaient convaincus qu’il allait mettre fin à son aventure colchonera cet été afin de rejoindre la Major League Soccer. Puis, ces dernières semaines, la tendance a un peu changé, et certaines publications ibériques indiquaient qu’il allait tout de même aller jusqu’au bout de son contrat pour quitter Madrid à l’été 2026.

Griezmann va faire des sacrifices

Et voilà que Relevo dévoile une petite bombe. Non seulement il ne devrait pas partir cet été, mais en plus de ça, il devrait… prolonger son contrat. Le média explique qu’il devrait ainsi rempiler et lier son avenir au club jusqu’en 2027. Le tout, avec une baisse de salaire assez importante, qui permettra aux Colchoneros de faire quelques économies et qui sera plus en adéquation avec son statut qui ne sera, a priori, plus celui de star absolue de l’équipe.

La suite après cette publicité

Même si ses prestations sont un peu en dessous dernièrement et qu’il a essuyé des critiques, Diego Simeone souhaite qu’il reste absolument et il a demandé à la direction de faire en sorte qu’il reste. Malgré des propositions intéressantes venues du championnat nord-américain, Grizi est aussi partant pour continuer l’aventure, étant très à l’aise à Madrid et au sein du club. L’histoire d’amour entre l’Atlético et Griezmann est donc loin d’être terminée !