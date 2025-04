L’Atlético de Madrid va faire des folies cet été

Il y a quelques semaines encore, l’Atlético de Madrid était positionné comme un sérieux candidat au titre en Liga, en Ligue des Champions et en Copa del Rey. Mais en quelques mauvais matchs, tout s’est effondré pour l’équipe de Diego Simeone, éliminée face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions, et ayant aussi pris la porte face au Barça en demies de Coupe du Roi. En Liga, les Colchoneros sont à 10 points du Barça au classement, avec un match de moins. Autant dire qu’à moins d’un sacre lors de ce nouveau Mondial des Clubs, ça sent la saison blanche…

Une situation décevante au vu des investissements réalisés l’été dernier, et l’arrivée de joueurs comme Robin Le Normand, Connor Gallagher, Alexander Sorloth ou Julian Alvarez, qui ont plus ou moins tous été performants. Cet été, il va y avoir une petite révolution, et certains joueurs comme Antoine Griezmann ou Angel Correa pourraient partir. Et chez les dirigeants, on veut en profiter pour recruter à fond…

De nouvelles stars en attaque

Comme l’indiquent divers médias espagnols, le club de la capitale souhaite recruter à pratiquement tous les postes. En défense centrale déjà, avec Cuti Romero (Tottenham) comme objectif numéro 1, alors que l’avenir de Clément Lenglet, prêté par le Barça, est assez flou. Un latéral gauche est aussi attendu, avec Miguel Gutierrez (Girona) et Alvaro Carreras (Benfica) comme principaux joueurs visés. Un retour de Thomas Partey est aussi mentionné pour l’entrejeu, alors qu’au poste de milieu offensif, les Colchoneros souhaitent enrôler Alex Baena, la star de Villarreal, et l’opération serait même déjà bien avancée.

Il viendrait remplacer, dans un registre un peu différent, remplacer Antoine Griezmann en cas de départ du Français. Pour la pointe de l’attaque, Viktor Gyökeres, le buteur du Sporting, est l’option numéro 1 des dirigeants, mais le Suédois risque d’être cher et la concurrence sera rude. Enfin, Relevo indique pour sa part que l’Atlético vient d’inscrire le nom de Guela Doué (Strasbourg) sur sa liste pour le poste d’arrière-droit. L’été va être chaud à Madrid…